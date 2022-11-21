BOLZANO. La sentenza che ha condannato Benno Neumair all’ergastolo per aver ucciso i genitori, Laura e Peter, ha chiuso un capitolo di una tragedia immensa. Ma non potrà rimarginare, non del tutto, almeno, e non subito, le ferite. Quelle di Madè, in particolare, figlia delle vittime e sorella del carnefice.

Per cercare di capire tutto questo, Alberto Faustini, direttore dell’Alto Adige, era entrato nella casa dove si era consumata la tragedia, e lo aveva fatto con Madè. «Ho voluto precipitare nel vortice ignoto di un figlio - e di un fratello - che uccide padre e madre». Per capire. Per provare a capire.

Quel viaggio è adesso anche un podcast, realizzato dallo stesso direttore Faustini negli studi di Radio Dolomiti.

Buon ascolto: