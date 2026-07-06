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++ Mondiali: il Belgio vince contro gli Usa 4-1 e va ai quarti ++
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++ Mondiali: 1-0 al Portogallo, la Spagna ai quarti ++
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++ Mondiali: L'Inghilterra vince contro il Messico 3-2 e va ai quarti di finale ++
6 luglio 2026
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Mondiali: Ancelotti, 'Eliminazione dal Mondiale è l'inizio di una nuova avventura'
5 luglio 2026
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F1:presidente Aci La Russa 'a Silverstone, fantastico Leclerc, ritrovato suo talento'
5 luglio 2026
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F1: Inghilterra; vince la Ferrari di Leclerc, terzo Hamilton
5 luglio 2026
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F1: Inghilterra; Antonelli in pole, seconda la Ferrari di Leclerc
4 luglio 2026
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F1: Inghilterra; Antonelli 'spinto al massimo, non possiamo abbassare la guardia'
4 luglio 2026
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F1: Inghilterra; Antonelli vince la gara sprint, seconda la Ferrari di Hamilton
4 luglio 2026
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Mondiali: Colombia-Ghana 1-0
4 luglio 2026
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