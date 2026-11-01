(ANSA) - ROMA, 01 NOV - Piange Kimi Antonelli all'interno dell'abitacolo della sua Mercedes subito dopo aver tagliato il traguardo nel Gp del Messico che lo laurea campione del mondo. Poi gli abbracci con Hamilton, Verstappen, la sua famiglia e tutto il team Mercedes. La festa per il giovane italiano può cominciare all'insegna delle emozioni forti. "Ce l'abbiamo fatta, Non starei qui senza la Mercedes e la mia famiglia, sono grato a loro. E' stata una stagione incredibile, come è incredibile e pazzesco condividere il podio con campioni come Hamilton e Verstappen. Grazie mille Messico". (ANSA).