Alla telenovela Romagnoli si aggiunge un altro capitolo. Dopo il trasferimento all'Al-Sadd saltato a gennaio e il saluto del difensore in un video proiettato durante la manifestazione del tifo organizzato nel quale era stato lo stesso Romagnoli ad ufficializzare l'affare con il club qatariota, ecco un nuovo colpo di scena. L'affare con l'Al-Sadd, al momento, è in stand-by e Romagnoli è stato quindi convocato dalla società; il difensore ha sostenuto la prima parte di visite mediche, domani completerà il percorso con i test fisici e poi, salvo imprevisti, si recherà a Formello per mettersi a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso in attesa di capire l'evoluzione della situazione. Un nuovo capitolo, quindi, che apre nuovi scenari nel rapporto tra la Lazio e Romagnoli mettendo in dubbio un futuro che sembrava ormai scritto. (ANSA).