(ANSA-AFP) - ROMA, 08 NOV - Un tifoso del club calcistico norvegese Bod›/Glimt è stato ricoverato in ospedale in seguito al parziale crollo del settore riservato agli ospiti durante la partita della sua squadra a Troms›; lo ha reso noto la polizia domenica. "È stato confermato il coinvolgimento di quattro persone, una delle quali è stata trasportata in ospedale", si legge nella nota. I familiari dell'uomo ricoverato hanno riferito all'emittente pubblica NRK che il tifoso ha riportato la frattura di alcune costole. L'incidente si è verificato poco prima della fine del primo tempo della partita che vedeva protagonista il Bod›/Glimt, squadra impegnata in Champions League. (ANSA-AFP).