(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Serata di Champions League magica per l'Inter e deludente per la Roma, entrambe impegnate in trasferta. A Rotterdam, i nerazzurri battono 3-0 il Feyenoord, andando a segno con Bisseck ed Esposito nel primo tempo. Zielinski arrotonda nella ripresa, A Old Trafford, i giallorossi impiegano solo 18' per prendere un doppio vantaggio con Soulè e Malen su rigore. A inizio ripresa Bruno Fernandes accorcia su rigore e lo United si fa pericoloso, pareggia e poi rimonta con due reti di Matheus Cunha. (ANSA).