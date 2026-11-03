(ANSA) - ROMA, 03 NOV - "E' stata una partita diversa rispetto al Real, qui il rigore ha dato grande slancio a loro. Non abbiamo avuto la forza sui loro attaccanti". Il tecnico della Giampiero Gasperini legge così la sconfitta 3-2 contro lo United in Champions League, arrivata dopo il vantaggio di 2-0 nel primo tempo. "Abbiamo subito il loro slancio amplificato dal rigore che ci ha impedito di portare in porto la partita. In questa partita in un ambiente come l'Old Trafford - aggiunge Gasperini - tiriamo fuori qualcosa che ci può servire per il futuro. E' una partita che ci serve più delle altre". (ANSA).