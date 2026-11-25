(ANSA) - ROMA, 25 NOV - L'Inter vince ancora in Champions League, battendo 2-0 lo Stoccarda, mentre la Roma esce indenne e con merito dallo stadio del Paris Saint Germain, pareggiando 2-2. A San Siro, i nerazzurri soffrono ma riescono ad avere la meglio nella ripresa grazie ad un rigore di Sucic e alla rete di Lautaro Martinez. A Parisi, la squadra di Gasperini va in vantaggio con Hermoso, subisce la rimonta dei francesi prima con Zabarnyi e poi con Dembelè su rigore finchè un altro penalty permette a Malen di pareggiare. (ANSA).