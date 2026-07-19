(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "Kimi Antonelli si conferma un fuoriclasse. E, se ancora ve ne fosse bisogno, un nuovo record misura il talento del giovane pilota: con la sesta vittoria stagionale di oggi in Belgio, eguaglia il mito di Ascari che nel 1952 ottenne lo stesso numero di trionfi in una singola stagione di Formula 1". Lo dichiara il presidente Automobile Club d'Italia, Geronimo La Russa, dopo il Gran Premio del Belgio rivolgendo già lo sguardo all'appuntamento di Monza "che sarà una grande festa tricolore". "Un'altra domenica eccezionale per i colori italiani - aggiunge il presidente della Federazione Sportiva dell'Automobilismo - impreziosita dalla grande prestazione della Ferrari di Charles Leclerc che rende il nostro Paese sempre più protagonista assoluto della Formula 1". "Il valore e la forza del giovane talento bolognese - conclude Geronimo La Russa - si misurano non solo in pista, con gli straordinari risultati di quest'anno, ma anche nell'emozione e nell'orgoglio che suscita ogni weekend nel cuore di spettatori e telespettatori: l'Inno nazionale corona sempre più le sue imprese sportive". (ANSA).