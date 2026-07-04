(ANSA) - ROMA, 04 LUG - "È stato un inizio, nei primi 10 giri, molto divertente con Lewis (Hamilton, ndr) entrambi abbiamo spinto al massimo. Quando ho attivato la modalità overtake, sapevo che la mia occasione si stava avvicinando. Sono entrato a Stowe e ho usato tutto quello che avevo per sorpassare". Kimi Antonelli racconta così il sorpasso alla Ferrari di Hamilton che gli è valso la vittoria nella gara sprint del Gp d'Inghilterra a Siverstone. "Non possiamo abbassare la guardia - aggiunge il pilota della Mercedes dalla festa del podio - Lewis e la Ferrari stanno facendo un lavoro incredibile, la Red Bull e la McLaren stanno recuperando terreno e George è velocissimo. Quindi dobbiamo continuare ad alzare l'asticella e a migliorare". (ANSA).