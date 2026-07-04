(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Il leader del Mondiale Kimi Antonelli ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Inghilterra di Formula 1. Sul circuito di Silverstone, il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton, seconda, e la McLaren di Lando Norris, terza. Quarta la Mercedes di George Russell davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, quinta, e alla Red Bull di Max Verstappen, sesta. Chiude al settimo posto l'altra la McLaren di Oscar Piastri. Alle 17 le qualifiche per il Gran Premio di domenica. (ANSA).