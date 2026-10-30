(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Ruggito Ferrari nelle prime libere del Gran Premio del Messico di Formula 1 che hanno visto in pista subito il leader del Mondiale Kimi Antonelli dopo l'influenza di ieri. Miglior tempo per Charles Leclerc che ha segnato un 1'18''128 davanti al leader del Mondiale su Mercedes subito competitivo nonostante lo stato febbrile e autore del secondo tempo (+0''659). Quarta l'altra Rossa di Lewis Hamilton (+0''738) che ha preceduto la Red Bull del giapponese esordiente Ayumu Iwasa (+0''985) in pista al posto di Max Verstappen. Quanto agli altri due piloti italiani esordienti oggi nelle libere (in tre con Antonbelli, non accadeva dal Gp della Malesia del 2011) Leonardo Fornaroli su McLaren ha chiuso con il diciassettesimo tempo (+2''107 da Leclerc) , mentre Gabriele Mini su Alpine ha segnato il quattordicesimo crono (+1''818). (ANSA).