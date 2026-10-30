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(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Dopo le prime libere la Ferrari di Charles Leclerc comanda anche le seconde in vista del Gran Premio del Messico di Formula 1. Il monegasco ha fermato il tempo sull'1'17''827 precedendo la MacLaren di Lando Norris (+0''103) e la Mercedes di George Russell (+0''106). Quarto crono per il leader del Mondiale Kimi Antonelli (+0''217) davanti alla Red Bull di Max Verstappen (+0''311). Problemi per Lewis Hamilton, costretto a fermarsi a 30' dal termine con la sua Ferrari: per l'inglese undicesimo tempo. (ANSA).