(ANSA) - ROMA, 05 LUG - "Un fantastico podio a tinte Ferrari, con il gradino più alto occupato da Charles Leclerc. Un Leclerc ritrovato che dimostra tutto il suo talento e la sua determinazione. Senza perdere di vista la pole position e la vittoria di Kimi Antonelli nella Gara Sprint. Un'Italia grande protagonista in Gran Bretagna". Così il presidente dell'Automobile Club d'Italia, Geronimo La Russa, commenta l'esito del week end di Silverstone. "Un risultato - aggiunge il presidente della Federazione sportiva dell'Automobilismo - che riaccende l'entusiasmo nel popolo del Cavallino e che ci propone un Campionato del Mondo sempre più verde, bianco e rosso". "Anche oggi, dunque, rinnoviamo l'orgoglio e l'emozione - conclude La Russa - di sentire suonare, al termine della gara, l'Inno di Mameli, un'abitudine che sta diventando sempre più emozionante". (ANSA).