(ANSA) - ROMA, 29 NOV - "10 e lode per Kimi. Dieci, come le vittorie in questa stagione storica che lo hanno incoronato campione del mondo, e la lode perché nessun pilota italiano è mai riuscito a un simile record. Quattro leggende della Formula 1 hanno compiuto tale impresa: Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton e Max Verstappen". Così il presidente dell'Automobile Club d'Italia, Geronimo La Russa, dopo la vittoria di Andrea Kimi Antonelli nel Gran Premio del Qatar. "Numeri - aggiunge il presidente della Federazione nazionale dell'automobilismo - che certificano il talento di un campione che ancora una volta ha dimostrato al mondo come un ventenne possa laurearsi a pieni voti campione del mondo. Per la decima volta, grazie Kimi. Grazie per averci fatto ascoltare l'inno italiano e per aver portato sul pennone più alto il tricolore". (ANSA).