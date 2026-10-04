(ANSA) - ROMA, 04 OTT - Il tesseramento non è un requisito essenziale per candidarsi alla presidenza Figc, non ci sono le condizioni per il commissariamento e a questo punto "non possono ribaltare l'ammissione di Malagò alla candidatura e la sua elezione": dicono questo i pareri dei cinque giuristi interpellati dl numero 1 della Federcalcio, di cui l'ANSA ha preso visione, sul quale saranno chiamati a decidere martedì la Giunta esecutiva e il Consiglio del comitato olimpico. A Sabino Cassese, Bernardo Giorgio Mattarella, Antonio Nuzzo, Saverio Ruperto e Pietro Sirena erano stati posti due quesiti: se il tesseramento sia o meno requisito essenziale per candidarsi e se l'eventuale mancanza sia "grave violazione" tale da giustificare il commissariamento. A tutte e due le domande, le consulenze arrivate in queste ore in Federcalcio oppongono un "no". Cassese basa la sua risposta a proposito del tesseramento sul fatto che "l'accredito" di una delle componenti abbia maggior forza giuridica come requisito per la candidabilita', mentre il tesseramento è piuttosto questione burocratica. In particolare, nota, lo Statuto della federcalcio ha due norme, una per il presidente (art. 24.5) che non parla di tesseramento; l'altra per i dirigenti sportivi (art. 29.19) in cui si parla di "in regola col tesseramento", intendendo dunque per chi e' tesserato, non per chi si debba eventualmente tesserare. Le norme sul tesseramento non si applicherebbero inoltre al presidente federale, il quale non svolge "l'attivita' sportiva" alle quali le norme fanno riferimento. Nei pareri, in particolare quelli di Ruperto, Nuzzo e Mattarella, c'e' inoltre un no all'ipotesi di commissariamento, sulla base del fatto che il mancato tesseramento non e' ritenuto "grave violazione" dello Statuto. Ruperto sottolinea che l'elezione di Malago' "non puo' essere ribaltata": i termini per l'impugnazione della candidatura, infatti, sono di sette giorni, e a quella di Malagò si e' opposto il solo Renato Miele (ricorso inammissibile in tre gradi di giudizio) e non la procura Figc "o altri legittimati". "Oggi pertanto l'elezione di Giovanni Malagò è diventata intangibile", e "nessuno, neanche il Coni, ha piu' la possibilita' di ribaltare la decisione sull'ammissione" della candidatura e la conseguente elezione. Semmai, una contestazione del Coni a seguito della segnalazione della Procura generale "potrebbe tradursi in iniziative di altro tipo, ma non avrebbe alcun effetto su una nomina divenuta oramai inattacabile". (ANSA).