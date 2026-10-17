(ANSA) - ROMA, 17 OTT - "Reazione? Non avevo dubbi su questo, conosco bene il gruppo sotto questo aspetto. La partita l'abbiamo sbloccata con una giocata fantastica, rivedendola è ancora più bella". Lo ha detto Gian Piero Gasperini a Sky Sport dopo la vittoria contro il Genoa. "Questa sera non era una partita facile, il primo tempo è stato difficile prendere le misure del Genoa. La Roma oggi è stata brava - ha aggiunto -. Perdere in quel modo con il Real è stato devastante, perché meritavamo in tutto e per tutto. Perdere ci ha dato enormemente fastidio. Ho volutamente scelto di cambiare molto, perché molti di questi ragazzi l'hanno vissuta dalla panchina quella della delusione ed ero certo che non avrebbero sbagliato approccio". Conclude parlando dei tanti gol realizzati rispetto lo scorsa stagione: "L'anno scorso ero appena arrivato, ora abbiamo fatto tanta strada. Poi non c'era Malen, Dybala c'era poco e abbiamo delle conoscenze maggiori. Abbiamo una facilità realizzativa che lo scorso anno non avevamo". (ANSA).