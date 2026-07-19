(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "E' bellissimo tornare sul gradino più alto del podio dopo una serie di tappe difficili, è stata una vittoria dura perché Charles (Leclerc, ndr) era veloce". Kimi Antonelli racconta così il ritorno alla vittoria in F1 nel tempio della velocità di Spa arrivato in concomitanza con l'uscita di scena al primo giro del suo compagno e rivale per il titolo, George Russell. "Il Mondiale? Ho sempre avuto lo slancio, oggi è andata bene, bisogna cogliere le opportunità e vedremo cosa accadrà", ha concluso l'italiano della Mercedes. (ANSA).