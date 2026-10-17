(ANSA) - ROMA, 17 OTT - "Sono feliccisimo, è un grande sogno che si avvera. Ora pensiamo alle prossime partite". Lo ha detto Emanuele Lulli a Sky Sport dopo la vittoria contro il Genoa. "Tutti i ragazzi della rosa sono d'oro, mi incitano e mi mettono a mio agio - ha aggiunto -. Poi ci sono partite in cui non mi riesce tutto, ma devo continuare così". Vicino a Lulli c'era anche Santiago Castro. "Io ho tre anni più di Emanuele, - dice l'argentino sempre a Sky - ma lo vedo tutti i giorni lavorare. Lavora come un cane (ride, ndr). Siamo contenti, perché oggi abbiamo avuto minuti anche noi che giochiamo meno, ma non ci sentiamo la Roma due. Sono contento di aver segnato il primo gol con questa maglia, tutti i ragazzi mi hanno dato tanta fiducia, non solo i miei connazionali". (ANSA).