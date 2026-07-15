(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Nella festa dell'Argentina dopo la vittoria in rimonta di Messi e compagni con l'Inghilterra ad Atlanta per la conquista della finale spunta anche uno striscione mostrato prima di tutti da Lisandro Martínez e Giovani Lo Celso dal contenuto politicamente sensibile: "Le Malvinas sono argentine" si legge sul drappo bianco - come pubblicato su X - sventolato dai calciatori dell'Albiceleste che corrono in campo al termine della semifinale dei Mondiali. Chiaro il riferimento alla guerra del 1982 e alla rivendicazione delle Isole Malvinas, un arcipelago dell'oceano Atlantico meridionale rivendicato dall'Argentina, che lo considera parte integrante del proprio territorio nazionale. Nel 1982 la dittatura militare argentina occupò l'arcipelago - precedentemente occupato dal Regno Unito nel 1833 - dando origine a un conflitto con il Regno Unito noto come guerra delle Falkland, che vide il Paese sudamericano sconfitto. (ANSA).