(ANSA) - ROMA, 08 LUG - L'ex difensore Rafael Marquez è stato nominato nuovo commissario tecnico della nazionale messicana, come annunciato dalla Federazione calcistica messicana (FMF), due giorni dopo l'eliminazione del Paese agli ottavi di finale dei Mondiali, che il Messico co-organizza con Stati Uniti e Canada. L'ex difensore centrale della nazionale messicana (147 presenze) di 47 anni succede a Javier Aguirre, di cui era stato assistente. In un comunicato, la Federazione ha spiegato che Marquez garantirà la continuità del progetto avviato dal suo predecessore nel 2024, conclusosi con la sconfitta contro l'Inghilterra agli ottavi di finale dei Mondiali in casa. La sua nomina mira anche a rafforzare lo sviluppo sportivo della squadra e a prepararla per le prossime competizioni internazionali, a partire dalla Concacaf Nations League alla fine del 2026. Ex giocatore di Monaco e Barcellona, Márquez ha allenato la squadra riserve blaugrana prima di entrare a far parte dello staff tecnico del Messico nel 2024. (ANSA).