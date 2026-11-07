(ANSA) - FIRENZE, 07 NOV - Morto un pilota in un incidente di gara al Rally di Scandicci e dei Colli Fiorentini, in provincia di Firenze, questo pomeriggio mentre percorreva un tratto cronometrato del percorso. La vittima è il fiorentino Andrea Bartarelli, 50 anni. Pilotava una Citroen C3 uscita di strada circa 2,5 km dopo lo start della prova speciale, sbattendo su una pianta e finendo in una scarpata. Bartarelli è deceduto, il navigatore Massimo Bazzani è rimasto ferito ed è stato ricoverato in ospedale. Immediati i soccorsi, sia sanitari che tecnici. L'organizzazione ha annullato la gara. L'incidente è accaduto nella prova speciale denominata Pulica, la seconda, su una strada collinare nel territorio di Montespertoli (Firenze), paese di cui Andrea Bartarelli era originario. L'equipaggio Bartarelli-Bazzani partiva col numero 1 sulle fiancate. L'uscita di strada della Citroen è stata immediatamente segnalata dai commissari di percorso, sono stati disposti i soccorsi e sospese le partenze. Il Rally di Scandicci è una gara a partecipazione nazionale iscritta nel calendario italiano 2026. Si sarebbe dovuta disputare in due semitappe, la prima oggi pomeriggio e l'altra domenica. (ANSA).