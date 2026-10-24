(ANSA-AFP) - PHILLIP ISLAND, 24 OTT - Il campione del mondo Marc Marquez ha superato il fratello Alex, conquistando la pole position al Gran Premio d'Australia di MotoGP; un'impresa riuscita dopo alcuni giri al cardiopalma, seguiti a una caduta nelle fasi iniziali. Sotto un cielo cupo e con qualche goccia di pioggia, il pilota spagnolo in sella alla Ducati ha sfrecciato sul circuito di Phillip Island, che costeggia l'oceano, fermando il cronometro sullo straordinario tempo di 1'34"203. Un riscontro che gli ha permesso di precedere Alex - anch'egli su Ducati - con un distacco netto di 1"494, mentre Johann Zarco, su Honda, ha chiuso terzo, completando la prima fila. Il leader del campionato Jorge Martin, che vanta due punti di vantaggio su Marc Marquez a cinque round dal termine della stagione, ha ottenuto il quarto tempo, restando però piuttosto lontano dai primi. In seconda fila partiranno l'idolo di casa Jack Miller e Raul Fernandez, vincitore dell'edizione dello scorso anno. Marco Bezzecchi, reduce dalla vittoria della scorsa settimana in Indonesia e terzo in classifica generale a 46 punti da Martin, scatterà dalla nona posizione. "Non ci si può permettere di cadere al primo giro, perché significa restare senza un tempo valido; è stato un grave errore", ha dichiarato Marc Marquez. "Ma il team era pronto con l'altra moto, sono rimasto concentrato e l'ultimo tentativo è stato davvero ottimo". Marquez, che aveva dominato le prove del mattino, era scivolato alla curva 4 durante il suo primo giro lanciato, dopo aver spinto eccessivamente. Senza perdersi d'animo, è rientrato ai box, è salito sulla moto di riserva e ha subito siglato il miglior tempo. Superato poi da Zarco, Marquez è tornato in pista nel finale, piazzando la zampata decisiva che gli è valsa la 78ª pole position in carriera. (ANSA-AFP).