(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Marco Bezzecchi su Aprilia ufficiale ha firmato l'ultima pole position della stagione in vista del Gran Premio di Valencia classe MotoGp che chiude il 2026 della regina delle due ruote. Il pilota riminese ha preceduto la Ducati ufficiale di Marc Marquez, che ieri ha annunciato il suo ritiro a sorpresa, e Raul Fernandez su Aprilia Trackhouse. Quarto Alex Marquez su Ducati team Gresini davanti all'altra Aprilia ufficiale di Jorge Martin. Nel pomeriggio, alle 15, la Sprint Race. (ANSA).