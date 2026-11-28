(ANSA) - ROMA, 28 NOV - "Bezzecchi ha fatto un giro impressionante, è velocissimo, il prossimo anno farà un grande campionato". Subito dopo le ultime qualifiche della sua carriera in MotoGp Marc Marquez rende omaggio al rivale dell'Aprilia ufficiale che gli ha tolto la soddisfazione di cetrare l'ultima pole. "E' stato belissimo il mio ultimo time attack - ha aggiunto il campione del mondo con la Ducati ufficiale - ora sono molto più rilassato e vediamo che possiamo fare questo week end. Vediamo se possiamo lottare per il podio, mi piacerebbe finire sul podio sia nella sprint che nella gara lunga". (ANSA).