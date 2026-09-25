(ANSA) - ROMA, 25 SET - E' nel segno della sconfitta l'esordio dell'Italia di Roberto Mancini nella nuova edizione di Nations League, battuti 2-0 all'Olimpico dal Belgio. Gli ospiti vanno in vantaggio al 20' col 21enne Godts, la nazionale sbanda e rischia più volte di capitolare ancora, subendo la maggior qualità degli avversari, guidati con sapienza da De Bruyne. A inizio ripresa, gli azzurri alzano il baricentro e provano a reagire, pur senza creare occasioni limpide. Ooi il ct richiama Esposito, Romano e Coppola inserendo Maldini, Frattesi e Scalvini ma a stretto giro arriva il secondo gol belga, realizzato da Lukebakio, appena entrato al posto di Moreira. Un gol che di fatto chiude la contesa e l'Olimpico sottolinea la sconfitta a suon di fischi. (ANSA).