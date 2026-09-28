(ANSA) - ROMA, 28 SET - "Dedico il gol a mia nonna che sta passando delle giornate difficili e ci tenevo tanto a segnare per dedicare il gol a lei". Parola di Pio Esposito ai microfoni Rai dopo la bella vittoria degli azzurri in Turchia. "Seba? Mi ricordo bene la mia prima volta - aggiunge - ho cercato di non caricarlo di pressioni, spero che se la sia goduta al massimo, ci siamo davvero divertiti. Quando si scende in campo con questa maglia è sempre speciale, dobbiamo mettere sempre questo atteggiamento, è quello che ci chiede il ct. Oggi siamo stati squadra e penso si sia visto". (ANSA).