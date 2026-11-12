(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "E' sempre un onore indossare la maglia azzurra e bisogna sempre meritarsela". Parola di Pio Esposito protagonista con la sua doppietta della vittoria in rimonta 3-1 contro la Francia in Nations League a San Siro. "Sul rigore - aggiunge l'azzurro alla Rai - c'era una responsabilità in più, quella di far dimenticare l'errore di mio fratello e sono contento di averla chiusa anche per lui. Se dovevo calciare anche il primo? Sul foglio c'era anche il mio nome, ma un rigore lo può sbagliare chiunque. Quando sono andato sul dischetto l'ultimo ricordo era anche quell'errore a Zenica, ora dimenticato". Poi Pio Esposito parla della giovane Italia di Mancini: "stiamo lavorando con calma da quando è arrivato il mister: dopo il Belgio abbiamo cominciato a fare cose buone, ci vuole tempo ma dobbiamo continuare con questo entusiuamo" (ANSA).