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(ANSA) - ROMA, 28 SET - Una bella e buona Italia riparte in Nations League dopo il brutto ko di Roma con il Belgio. Gli azzurri del ct Roberto Mancini passa in Turchia a Bursa battendo 4-1 la Nazionale allenata da Vincenzo Montella. Nel primo tempo ci prova subito con una conclusione di Pio Esposito. Poi dagli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla resta in area, irrompe Bastoni che la mette sotto la traversa e porta in vantaggio gli azzurri. Al 22' arriva anche il raddoppio dell'Italia: segna Frattesi. Al 27' Kayode bagna il suo esordio con il 3-0. A inizio ripresa accorcia subito Yilmaz ma Pio Esposito allunga di nuovo firmando il poker finale. (ANSA).