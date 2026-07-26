(ANSA) - ROMA, 27 LUG - "Ho assistito con grande amarezza al dibattito intorno al mio nome come ct. Nel corso della mia carriera ho sempre svolto la mia attività nel pieno rispetto delle leggi dei Paesi in cui ho lavorato e dei contratti che ho sottoscritto. La collaborazione professionale oggetto delle recenti polemiche è esclusivamente di natura commerciale e sportiva, attribuirle un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e che non mi appartengono. Desidero ringraziare Maldini e Leonardo per la stima e la fiducia. L'amore per l'Italia non dipende da un incarico". Così, sui suoi social, Andrea Pirlo sul caso Russia. (ANSA).