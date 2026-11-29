(ANSA) - COPPER MOUNTAIN, 29 NOV - E' sempre il samba la colonna sonora della coppa del mondo. Lo slalom gigante di Copper Mountain e' stato infatti vinto dal brasiliano Lucas Pinheiro Braathen in 2.21.01 . Lucas e' al terzo successo stagionale e l'11/o in carriera. E' sempre più' suo il primato in classifica generale. Con lui sul podio in 2.21.15 l'austriaco Stefan Brennsteiner , che aveva vinto questa gara l'anno scorso, ed il tedesco Anton Grammel in 2.21.35 Miglior azzurro ancora una volta l'altoatesino Alex Vinatzer che pero' - decimo dopo la prima manche - si e' un po' perso sul muro centrale nella seconda girando tropo lontano dalle porte e chiudendo cosi' s 15/ o in 2.22.38. Ancora piu' indietro in classifica Filippo della Vite 26/o in 2.23.29 e Giovanni Franzoni 28/o in 2.24.81. Il tutto mentre il grande deluso della giornata e' il campione svizzero Marco Odermatt - dominatore da anni di questa disciplina e vincitore in serie delle ultime cinque grandi coppe del mondo - che ha chiuso solo 8/o in 2.21.97, vittima di una serie d errori in entrambe le manche . Il piu' sfortunato e' stato invece il belga Sam Maes, finito fuori a ridosso del traguardo mentre aveva almeno il primo podio in carriera ormai sicuro La Coppa del mondo uomini resta in Colorado e passa a Beaver Creek dove da giovedi' a domenica prossimi sono in programma due discese , un superG. ed il terzo gigante stagionale. E' cosi' finalmente arrivata l'ora dei velocisti con l'Italia che ha le sue carte migliori con Giovanni Franzoni e Dominik Paris. (ANSA).