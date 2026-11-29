(ANSA) - KILLINGTON, 29 NOV - Nuova beffa per la campionessa USA Mikaela Shiffrin che, seconda nel gigante di ieri, e' arrivata terza nello slalom speciale di KIllimgtom. Ha vinto infatti la svizzera Camille Rast in 1.40.93 - 27 anni , campionessa mondiale e argento olimpico - portando a cinque i successi in carriera. Seconda la e sempre' piu' solida albanese Lara Colturi in 1.41.02 e che conserva il primato in classifica generale e di disciplina. Terza Shiffrin in 1.41.52 dopo essere stata al comando della prima manche. Miglior azzurra e' stata la sempre piu' costante friulana Lara Della Mea 13/a in 1.43.33. Poi in classifica Marta Rossetti 21/a in 1.43.78 e Alice Pazzaglia 27/a in 1.44.73 e comunque suo miglior risultato in coppa del mondo. Cancellati per mancanza di neve i due gigante che erano previsti a Mont Tremblant, in Canada, nel prossimo fine settimana, la coppa del mondo donne deve ora aspettare a lungo per tornare alle competizioni. Il prossimo appuntamento e' cosi' a Vail- BeaverCreek , in Colorado, dall'11 al 13 dicembre per le prime gare veloci della stagione che avranno Sofia Goggia come grande protagonista di due discese ed un superG. (ANSA).