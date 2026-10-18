(ANSA) - ROMA, 18 OTT - La Lazio fa bottino pieno allo Stadium nel posticipo della settima giornata, batte 3-0 la Juve e resta in vetta a fianco dell'Inter. Un'impresa per Gattuso, concretizzata sul campo da Provstgaard, che colpisce di testa al 37', e da Isaksen, che raddoppia al 21' della ripresa, prima della rete nel finale di Dele Bashiru. Senza Spalletti in panchina, squalificato, la Juve fa gioco ma è poche volte pericolosa nel primo tempo. La situazione migliora con l'ingresso di Woltemade al fianco di Kolo Muani ma Mandas non deve mai fare gli straordinari e i tifosi di casa esprimono a suon di fischi la loro delusione. (ANSA).