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(ANSA) - ROMA, 17 OTT - La Roma batte il Genoa 2-0 all'Olimpico in una partita della settima giornata della Serie A. Prima parte di gara decisamente a ritmi bassi tra Roma e Genoa. Il match si accende nell'ultimo quarto d'ora quando Balerdi colpisce la traversa di testa. Risponde immediatamente la squadra di De Rossi con una conclusione di El Shaarawy: traversa anche per lui. A inizio ripresa la Roma passa con un bel pallonetto di Castro a Bijlow. Raddoppio di Lulli con il suo primo gol in Serie A. (ANSA).