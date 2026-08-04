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(ANSA) - LOS ANGELES, 04 AGO - Lo spagnolo n.2 del tennis mondiale Carlos Alcaraz, fermo da aprile per un infortunio al polso, salterà anche il torneo Masters 1000 di Cincinnati che inizierà la prossima settimana. Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo, augurandogli "il meglio" per la sua "guarigione". Il 23enne spagnolo aveva in programma di tornare a gareggiare proprio in questo Masters 1000 per prepararsi agli US Open, l'ultimo torneo del Grande slam della stagione che inizierà il 30 agosto a New York. (ANSA).