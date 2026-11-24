(ANSA) - BOLZANO, 24 NOV - Jannik Sinner è stato operato in mattinata con successo al ginocchio destro, che lo tiene fermo da Wimbledon. Lo conferma il medico altoatesino Herbert Schönhuber anche a Rai Südtirol. Ieri, Sinner si era recato con un volo privato da Bolzano a Turku, in Finlandia, città del professore Lasse Lempainen che ha effettuato l'intervento. Lo specialista ha allungato la cosiddetta bandelletta ileotibiale. Secondo quanto dichiarato da Herbert Schönhuber a Rai Südtirol, questo metodo rappresentava la soluzione meno invasiva e meno stressante per risolvere in modo definitivo i persistenti disturbi del tennista. (ANSA).