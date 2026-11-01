(ANSA) - ROMA, 02 NOV - 'Mi ha emozionato moltissimo, è stato un grande è stato bellissimo seguirlo, è uno di quei momenti che ti ricordi dove sei". Parola di Valentino Rossi che in collegamento con Sky Sport si congratula con Kimi Antonelli campione del mondo di Formula 1. "Ha fatto paura, ha fatto la differenze su tutti, impressionante quella fatta sul compagno di squadra. La Mercedes è stata la migliore auto ma non ha dominato.. Tanto di questo campionato è merito suo". Poi Rossi aggiunge: "Ho sentito parlare di lui anche grazie al nome Kimi che ricorda Kimi Raikkonen e ho cominciato a seguirlo anche sui kart. Può diventare uno dei piloti più forti della storia. Mi piace fare l'accostamento con me e mi piace fare il tifo per lui". (ANSA).