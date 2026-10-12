MILANO. Una serata di hockey segnata dalla tensione e dalla violenza fuori dallo stadio. Al termine della sfida tra Milano HC e Hc Bolzano, alcuni ultras milanesi hanno preso d'assalto uno dei pullman della tifoseria organizzata biancorossa, in procinto di rientrare nel capoluogo altoatesino. Un episodio che riporta alla memoria gli assalti ai mezzi dei tifosi avversari, fenomeno al quale non si assisteva da diversi anni nell'hockey italiano.

L'aggressione è avvenuta nel parcheggio dove si trovavano i pullman dei sostenitori bolzanini, con i passeggeri già a bordo e pronti a partire. Secondo quanto ricostruito, diversi ultras del Milano, alcuni dei quali sarebbero vicini alla tifoseria calcistica interista, hanno inizialmente cercato di entrare in uno dei mezzi, prendendolo ripetutamente a calci. Poi uno degli aggressori avrebbe scagliato un sasso contro il pullman, mandando in frantumi un vetro.

La sfida tra Milano e Bolzano è da sempre particolarmente sentita dalle rispettive tifoserie, ma quanto accaduto al termine dell'incontro rappresenta un episodio di particolare gravità. Proprio in previsione delle tensioni, la Questura di Milano aveva predisposto un imponente servizio di ordine pubblico, con una scorta prevista anche per i sostenitori biancorossi durante il rientro.

In un secondo momento è intervenuta la Polizia di Stato. L'episodio potrebbe ora avere conseguenze sia sul piano disciplinare, per la società milanese, sia su quello delle responsabilità individuali degli autori dell'assalto. Resta da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto e l'eventuale identificazione dei responsabili.