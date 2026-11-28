BOLZANO. Il campione bolzanino Simone Giannelli è diventato papà. Il capitano di Perugia e della Nazionale italiana di pallavolo ha annunciato su Instagram la nascita della figlia Emma.

Giannelli ha accompagnato la notizia con una foto che lo ritrae insieme a Selly e alla bambina.

«Siamo felici di dire che la nostra Famiglia si allarga», ha scritto il capitano azzurro. «La nostra ‘piccola’ Emma è ora con noi e noi siamo i genitori più felici del mondo».

Il messaggio si chiude con una dedica a Selly. «La Mamma è stata speciale, coraggiosa e tenace e io sono grato alla Vita per averla al mio fianco».