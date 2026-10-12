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Frana in una grotta in Sardegna, le immagini aeree della zona
Proseguono le operazioni di soccorso
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Neonato abbandonato in un sacchetto per strada nel Milanese

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Liberato speleologo intrappolato in grotta in Sardegna, è cosciente

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Garlasco, Sempio con i suoi legali al laboratorio Genomica a Roma

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Bolzano, segnala movimenti sospetti: scoperto un deposito di droga

12 ottobre 2026
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12 ottobre 2026
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Cremlino a Zelensky: “Non vogliamo una tregua ma una pace duratura”

12 ottobre 2026
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Meloni scherza sulla sua altezza: "Credo mi abbiate sottovalutato, non sono un nano"

12 ottobre 2026
Meloni scherza sulla sua altezza: \"Credo mi abbiate sottovalutato, non sono un nano\"
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Filiera del latte, il ruolo strategico delle donne in Alto Adige

12 ottobre 2026
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Morte Rossi, Ris: "Video mostra ombre che sostano a inizio vicolo"

12 ottobre 2026
Morte Rossi, Ris: \"Video mostra ombre che sostano a inizio vicolo\"
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Ex Ilva, sindaco di Taranto: "Le angosce dei lavoratori vanno ascoltate"

12 ottobre 2026
Ex Ilva, sindaco di Taranto: \"Le angosce dei lavoratori vanno ascoltate\"
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Nobel per l'Economia, premiati Robert E. Hall e Michael Woodford

12 ottobre 2026
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Macron: “Aperture Trump a Mosca? Siamo seri, non cediamo alla minaccia russa”

12 ottobre 2026
Macron: “Aperture Trump a Mosca? Siamo seri, non cediamo alla minaccia russa”
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