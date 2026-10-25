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I fan di Lara Croft celebrano i suoi 30 anni nella città natale
A Derby, in Inghilterra, una giornata al Market Hall per l'eroina dei videogiochi Tomb Raider
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Claudio Baglioni in piazza di Siena a 44 anni dalla prima volta

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Milano, la "mente" del Movimento 17 ottobre in Questura dopo il fermo

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Salvini: "Non tollererò più che la Lega sia trattata come alleata di Serie B"

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Centuripe, il borgo siciliano a forma di essere umano

25 ottobre 2026
Centuripe, il borgo siciliano a forma di essere umano
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Onorato: "Violenze da condannare, ma i giovani vanno ascoltati"

25 ottobre 2026
Onorato: \"Violenze da condannare, ma i giovani vanno ascoltati\"
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Napoli, studenti ripuliscono la scuola dopo giorni di occupazione

25 ottobre 2026
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Lega, Salvini riconfermato segretario per la quarta volta

25 ottobre 2026
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Madre e figlio trovati morti in casa in Molise

25 ottobre 2026
Madre e figlio trovati morti in casa in Molise
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"All's Fair", presentata alla Festa del Cinema di Roma la seconda stagione

25 ottobre 2026
\"All's Fair\", presentata alla Festa del Cinema di Roma la seconda stagione
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Festa del Cinema, il più grande film sulla guerra a tematica gay: "La Bola Negra"

25 ottobre 2026
Festa del Cinema, il più grande film sulla guerra a tematica gay: \"La Bola Negra\"
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Midterm, Mamdani ha inaugurato la prima giornata di voto anticipato

25 ottobre 2026
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Donald Trump ha votato in Florida per le midterm

25 ottobre 2026
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