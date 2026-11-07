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La Russia lancia un nuovo attacco missilistico su Kiev
Il bilancio è di un morto e diversi feriti
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Uruguay, il Papa in visita alla basilica di Paysandù

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Si torna in piazza in Francia, nuovi cortei contro il caro-vita

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Anche il maltempo su Gaza, campi allagati nella Striscia

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Polonia, sparatoria nel centro di Cracovia

7 novembre 2026
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Tajani nel mirino degli hacker: "Non mi faccio mettere paura da nessuno"

7 novembre 2026
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Uruguay, il Papa saluta i fedeli prima della messa a Paysandú

7 novembre 2026
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Gualtieri si ricandida, 'continuiamo a cambiare e far crescere Roma'

7 novembre 2026
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Paraguay, arrestato l'ex presidente Peña per il caso Ueno Bank

7 novembre 2026
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Doppia tromba d'aria davanti ai Faraglioni di Capri

7 novembre 2026
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In Nuova Zelanda chiusi i seggi per il rinnovo del parlamento

7 novembre 2026
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Trump a Cape Canaveral per un discorso allo Space Kennedy Center

7 novembre 2026
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Il Papa in Uruguay, l'arrivo in centro a Montevideo e i vespri nella cattedrale

7 novembre 2026
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