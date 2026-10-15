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Lana, solaio cede da dieci metri: cinque feriti, due sono gravi
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TTG di Rimini, Mazzi: "Il turismo è centrale per questo governo"

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Allagamenti e caos a Istanbul dopo le forti piogge

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Ex Ilva, Decaro incontra sindacati e lavoratori in protesta

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Gaffe della nuova portavoce della Casa Bianca, confonde il marito con il presidente

15 ottobre 2026
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Crolla il tetto di una scuola in Pakistan, decine di morti e feriti

15 ottobre 2026
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Muore un operaio nel porto industriale di Cagliari, Uil: "È ora di dire basta"

15 ottobre 2026
Muore un operaio nel porto industriale di Cagliari, Uil: \"È ora di dire basta\"
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Tanti i messaggi per il Papa fuori dal Policlinico Gemelli di Roma

15 ottobre 2026
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Alpini, 154 anni di storia: la cerimonia al Comando

15 ottobre 2026
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Brasile, il Senato approva la proposta sulla riduzione dell'orario di lavoro

15 ottobre 2026
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Migliaia in piazza contro il governo in varie città della Colombia

15 ottobre 2026
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Südtirol, Vasić: "Ottimo inizio, dobbiamo continuare a lavorare così"

15 ottobre 2026
Südtirol, Vasić: \"Ottimo inizio, dobbiamo continuare a lavorare così\"
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Trump: "La guerra contro l'Iran finirà molto presto"

15 ottobre 2026
Trump: \"La guerra contro l'Iran finirà molto presto\"
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