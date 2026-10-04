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Mattarella ad Assisi per le celebrazioni di San Francesco
Il 4 ottobre torna a essere festa nazionale
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Vasto incendio in un camping a Peschiera del Garda, diversi feriti

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Festival dello Sport di Trento: il talento di Casey Stoner

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Festival dello Sport di Trento: il “tocco” di Nadia Comaneci

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La Bosnia al voto per le elezioni generali in un clima di profonda divisione

4 ottobre 2026
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Riz Ahmed e "Digger", film sul potere e sul confine tra vero e falso

3 ottobre 2026
Riz Ahmed e \"Digger\", film sul potere e sul confine tra vero e falso
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Brasile, in fumo l'ennesima porzione di foresta amazzonica

3 ottobre 2026
Brasile, in fumo l'ennesima porzione di foresta amazzonica
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India, il "partito delle blatte" torna in piazza a Delhi e Mumbai

3 ottobre 2026
India, il \"partito delle blatte\" torna in piazza a Delhi e Mumbai
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Spagna, ancora proteste contro le speculazioni nel mercato delle case

3 ottobre 2026
Spagna, ancora proteste contro le speculazioni nel mercato delle case
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Appendino con i No Tav in Val di Susa: "Fermiamoci e ritrattiamo"

3 ottobre 2026
Appendino con i No Tav in Val di Susa: \"Fermiamoci e ritrattiamo\"
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Schlein: "Se vinceremo le elezioni, spesa sanitaria al 7% del Pil"

3 ottobre 2026
Schlein: \"Se vinceremo le elezioni, spesa sanitaria al 7% del Pil\"
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Viterbo, premio Mattia Torre: ieri la prima serata con Zerocalcare

3 ottobre 2026
Viterbo, premio Mattia Torre: ieri la prima serata con Zerocalcare
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"Chiediamo un salario dignitoso", protesta dei docenti a Roma e Milano

3 ottobre 2026
\"Chiediamo un salario dignitoso\", protesta dei docenti a Roma e Milano
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