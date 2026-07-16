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Traffico di rifiuti verso il Pakistan e l'Ue, arresti nel Bresciano
Operazione dei Carabinieri coordinata dalla Dda
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Crollo del Tribunale, Bianchi: "Servono subito nuovi spazi per garantire continuità"

L'assessore provinciale Christian Bianchi,  margine della conferenza stampa svoltasi poco fa, nel centro mobile dei vigili del fuoco, parla del crollo, dei sopralluoghi che saranno necessari, dei primi interventi, della necessità di salvare i  documenti e, soprattutto della necessità di nuovi spazi nel medio e lungo termine per uffici e aule. Il sindaco Claudio Corrarati, uscendo dal cento mobile operativo dei vigili del fuoco d Bolznao, ha detto che la piazza verrà chiusa per alcuni giorni (video DLife)

Crollo del Tribunale, Bianchi: \"Servono subito nuovi spazi per garantire continuità\"
Crollo del Tribunale, Bianchi: \"Servono subito nuovi spazi per garantire continuità\"
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Algeria, almeno 11 morti e 19 feriti nell'incendio di un orfanotrofio

Algeria, almeno 11 morti e 19 feriti nell'incendio di un orfanotrofio\t
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Mondiali, Buenos Aires festeggia l’Argentina in finale

Mondiali, Buenos Aires festeggia l’Argentina in finale
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Dopo il crollo: la nube di polvere e la ferita aperta nel cuore di Bolzano

16 luglio 2026
Dopo il crollo: la nube di polvere e la ferita aperta nel cuore di Bolzano
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Tonon, Presidente della Camera penale: «Si riparte da settembre, poteva essere una strage».

16 luglio 2026
Tonon, Presidente della Camera penale: «Si riparte da settembre, poteva essere una strage».
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Crolla parte del palazzo del tribunale di Bolzano

16 luglio 2026
Crolla parte del palazzo del tribunale di Bolzano
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Crolla il tribunale di Bolzano, un ferito

16 luglio 2026
Crolla il tribunale di Bolzano, un ferito
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Crolla il tribunale di Bolzano, un ferito

16 luglio 2026
Crolla il tribunale di Bolzano, un ferito
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Francia, il Parlamento approva definitivamente legge sul fine vita

15 luglio 2026
Francia, il Parlamento approva definitivamente legge sul fine vita
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Uccise due rapinatori, condanna definitiva per il gioielliere: "È finita, vado in carcere"

15 luglio 2026
Uccise due rapinatori, condanna definitiva per il gioielliere: \"È finita, vado in carcere\"
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Protesta dei rider a Bologna: le parole dei partecipanti

15 luglio 2026
Protesta dei rider a Bologna: le parole dei partecipanti
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Protesta rider a Bologna, Cgil: "Tutele per chi non può lavorare con il caldo"

15 luglio 2026
Protesta rider\u00A0a\u00A0Bologna, Cgil: \"Tutele per chi non può lavorare con il caldo\"
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