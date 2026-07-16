Traffico di rifiuti verso il Pakistan e l'Ue, arresti nel Bresciano

L'assessore provinciale Christian Bianchi, margine della conferenza stampa svoltasi poco fa, nel centro mobile dei vigili del fuoco, parla del crollo, dei sopralluoghi che saranno necessari, dei primi interventi, della necessità di salvare i documenti e, soprattutto della necessità di nuovi spazi nel medio e lungo termine per uffici e aule. Il sindaco Claudio Corrarati, uscendo dal cento mobile operativo dei vigili del fuoco d Bolznao, ha detto che la piazza verrà chiusa per alcuni giorni (video DLife)