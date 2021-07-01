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Paolo Mantovan
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Dopo i disordini post partita a Bolzano

Vecchi e nuovi problemi

La festa si è trasformata in guerriglia. Il caos del dopo Italia-Austria dimostra che ci sono anche nuovi malesseri; che è cambiato il mondo ed è cambiata anche la città

Paolo Mantovan
1 luglio 2021
Vecchi e nuovi problemi
Vecchi e nuovi problemi
CITTA' E MEMORIA

Che cosa ci dice "ponte Langer"

La lunga storia di un'intitolazione, fra veti e timori. Ma ora, a Bolzano, c'è qualcosa di nuovo...

Paolo Mantovan
6 maggio 2021
Che cosa ci dice \"ponte Langer\"
Che cosa ci dice \"ponte Langer\"
La provocazione e la speranza

"Il mio cenone di Natale con le sagome dei miei amici"

Come "incontrare" le persone care e costruire un ricordo bellissimo in un periodo maledetto fra timor di Covid e restrizioni: genio d'un Pier Dal Rì

Paolo Mantovan
22 dicembre 2020
\"Il mio cenone di Natale con le sagome dei miei amici\"
\"Il mio cenone di Natale con le sagome dei miei amici\"
1956-2020

Addio Paolo Rossi, mito imprendibile

La stoffa d'un campione su di un ragazzo normale. E ora ci è scappato via, inafferrabile, all'improvviso: sembra impossibile, infinito com'era

Paolo Mantovan
11 dicembre 2020
Addio Paolo Rossi, mito imprendibile
Addio Paolo Rossi, mito imprendibile
L'editoriale

Ma questo non è un festival

Senza pubblico e senza coraggio. Così il Festival dell'economia non è una festa di popolo ma solo una serie di conferenze online... Eppure le scelte vere erano due: fare il festival con i protocolli covid (presenze ridotte ma pur sempre presenze) oppure non farlo. E gli esempi ci sono...

Paolo Mantovan
28 settembre 2020
Ma questo non è un festival
Ma questo non è un festival
L'editoriale

Il lavoro da casa ci ha già cambiati

Lo smart working è un nuovo modo di "vivere": quando anche sarà finita l'emergenza coronavirus, il lavoro da casa continuerà perché abbiamo capito che le tecnologie ce lo permettono. C'è chi ci guadagna: aziende, enti pubblici e anche lavoratori. Ma ci si può anche perdere molto. A New York e a Milano se ne stanno accorgendo. E anche a Trento...

Paolo Mantovan
24 agosto 2020
Il lavoro da casa ci ha già cambiati
Il lavoro da casa ci ha già cambiati
L'editoriale

Task force, un deserto di proposte

Lo studio dei sedici saggi incaricati dalla giunta provinciale di Trento: niente idee per il futuro. E tre gravi lacune

Paolo Mantovan
3 maggio 2020
Task force, un deserto di proposte
Task force, un deserto di proposte
L'editoriale

Alcuni appunti per domani

Sanità, case di riposo, turismo, imprese, filiera corta: qualche spunto per provare a immaginare il futuro in Trentino dopo l'emergenza. E per uscire da un modello neoliberista ormai incompatibile (e disumano)

Paolo Mantovan
5 aprile 2020
Alcuni appunti per domani
Alcuni appunti per domani
L'editoriale

Tamponi, questione centrale

O si cambia strategia oppure non si vede come possa rallentare la diffusione dell’epidemia. Questo mi dicono e mi scrivono negli ultimi giorni molti medici. Occorre fare tamponi innanzitutto a medici e infermieri: sono loro i più a rischio, per se stessi e per gli altri

Paolo Mantovan
22 marzo 2020
Tamponi, questione centrale
Tamponi, questione centrale
L'editoriale

Gli "eroi" della sanità e i nostri errori

In questi giorni in cui il tempo non è più nelle nostre mani, dobbiamo prima di tutto resistere. E prepararci ad attendere. Ma dobbiamo anche pensare a qualcosa che cambierà e che dovremo cambiare: basta tagli alla sanità, basta scarsa attenzione alla ricerca, basta

Paolo Mantovan
15 marzo 2020
Gli \"eroi\" della sanità e i nostri errori
Gli \"eroi\" della sanità e i nostri errori