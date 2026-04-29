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Pietro Marangoni
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Destinazione meraviglia

Nei silenzi di Portella della Ginestra tra sole, vento e fantasmi senza volto

di Pietro Marangoni
29 aprile 2026
Nei silenzi di Portella della Ginestra tra sole, vento e fantasmi senza volto
Nei silenzi di Portella della Ginestra tra sole, vento e fantasmi senza volto
Cultura

Sulla via che porta a Timimoum, perla dell'architettura sudanese

Se Paolo si convertì scoprendo la grandiosità dell’anima cadendo da cavallo sulla strada di Damasco, più modestamente io mi sono “convertito” alla grandiosità del deserto viaggiando verso Timimoum....
Pietro Marangoni
31 marzo 2025
Sulla via che porta a Timimoum, perla dell'architettura sudanese
Sulla via che porta a Timimoum, perla dell'architettura sudanese
Destinazione meraviglia

I MENHIR DELLA SARDEGNA CUSTODI DI ENIGMI MILLENARI

Pietro Marangoni
24 marzo 2025
I MENHIR DELLA SARDEGNA CUSTODI DI ENIGMI MILLENARI
I MENHIR DELLA SARDEGNA CUSTODI DI ENIGMI MILLENARI
VIAGGI

CASTEL DEL MONTE E IL MISTERO DELL’ 8 “INFINITO” DI FEDERICO II

Pietro Marangoni
10 marzo 2025
CASTEL DEL MONTE E IL MISTERO DELL’ 8 “INFINITO” DI FEDERICO II
CASTEL DEL MONTE E IL MISTERO DELL’ 8 “INFINITO” DI FEDERICO II
Viaggi

QUANDO UNA… FRANCESCHINI ERA LA “SULTANA” DEL MAROCCO

Pietro Marangoni
3 marzo 2025
QUANDO UNA… FRANCESCHINI ERA LA “SULTANA” DEL MAROCCO
QUANDO UNA… FRANCESCHINI ERA LA “SULTANA” DEL MAROCCO
Destinazione meraviglia

LA MUCCA CHE PIANGE DEL SAHARA “TESTIMONE” DEL CLIMA CHE CAMBIA

Qual è l’animale che, d’istinto, evoca il deserto e le sue dune aride? Il cammello? Vero e falso nello stesso tempo. Secondo la classificazione universale di Linneo il cammello africano è un...
Pietro Marangoni
17 febbraio 2025
LA MUCCA CHE PIANGE DEL SAHARA “TESTIMONE” DEL CLIMA CHE CAMBIA
LA MUCCA CHE PIANGE DEL SAHARA “TESTIMONE” DEL CLIMA CHE CAMBIA
LIbri

IN VIA DEL CAMPO A GENOVA, DOVE “DAL LETAME NASCONO I FIOR”

Fra pochi giorni, se fosse ancora in vita, Faber, Fabrizio De André, festeggerebbe il compleanno. Era nato a Pegli il 18 febbraio di 1940. Sono andato a Genova per “respirare” i suoi luoghi e per...
Pietro Marangoni
10 febbraio 2025
IN VIA DEL CAMPO A GENOVA, DOVE “DAL LETAME NASCONO I FIOR”
IN VIA DEL CAMPO A GENOVA, DOVE “DAL LETAME NASCONO I FIOR”
Viaggi

MEHRANGARTH, L’ENORME FORTEZZA CHE “PROTEGGE” IL RAJASTHAN

Pietro Marangoni
3 febbraio 2025
MEHRANGARTH, L’ENORME FORTEZZA CHE “PROTEGGE” IL RAJASTHAN
MEHRANGARTH, L’ENORME FORTEZZA CHE “PROTEGGE” IL RAJASTHAN
Viaggi

OSWALD, IL TIROLESE VAGABONDO CHE SCONFISSE I MORI IN AFRICA

Pietro Marangoni
13 gennaio 2025
OSWALD, IL TIROLESE VAGABONDO CHE SCONFISSE I MORI IN AFRICA
OSWALD, IL TIROLESE VAGABONDO CHE SCONFISSE I MORI IN AFRICA
Destinazione meraviglia

TIMGAD, LA POMPEI D’AFRICA AI CONFINI DEL GRANDE DESERTO

Pietro Marangoni
30 dicembre 2024
TIMGAD, LA POMPEI D’AFRICA AI CONFINI DEL GRANDE DESERTO
TIMGAD, LA POMPEI D’AFRICA AI CONFINI DEL GRANDE DESERTO