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Pietro Marangoni
Destinazione meraviglia
Nei silenzi di Portella della Ginestra tra sole, vento e fantasmi senza volto
di Pietro Marangoni
29 aprile 2026
Cultura
Sulla via che porta a Timimoum, perla dell'architettura sudanese
Se Paolo si convertì scoprendo la grandiosità dell’anima cadendo da cavallo sulla strada di Damasco, più modestamente io mi sono “convertito” alla grandiosità del deserto viaggiando verso Timimoum....
Pietro Marangoni
31 marzo 2025
Destinazione meraviglia
I MENHIR DELLA SARDEGNA CUSTODI DI ENIGMI MILLENARI
Pietro Marangoni
24 marzo 2025
VIAGGI
CASTEL DEL MONTE E IL MISTERO DELL’ 8 “INFINITO” DI FEDERICO II
Pietro Marangoni
10 marzo 2025
Viaggi
QUANDO UNA… FRANCESCHINI ERA LA “SULTANA” DEL MAROCCO
Pietro Marangoni
3 marzo 2025
Destinazione meraviglia
LA MUCCA CHE PIANGE DEL SAHARA “TESTIMONE” DEL CLIMA CHE CAMBIA
Qual è l’animale che, d’istinto, evoca il deserto e le sue dune aride? Il cammello? Vero e falso nello stesso tempo. Secondo la classificazione universale di Linneo il cammello africano è un...
Pietro Marangoni
17 febbraio 2025
LIbri
IN VIA DEL CAMPO A GENOVA, DOVE “DAL LETAME NASCONO I FIOR”
Fra pochi giorni, se fosse ancora in vita, Faber, Fabrizio De André, festeggerebbe il compleanno. Era nato a Pegli il 18 febbraio di 1940. Sono andato a Genova per “respirare” i suoi luoghi e per...
Pietro Marangoni
10 febbraio 2025
Viaggi
MEHRANGARTH, L’ENORME FORTEZZA CHE “PROTEGGE” IL RAJASTHAN
Pietro Marangoni
3 febbraio 2025
Viaggi
OSWALD, IL TIROLESE VAGABONDO CHE SCONFISSE I MORI IN AFRICA
Pietro Marangoni
13 gennaio 2025
Destinazione meraviglia
TIMGAD, LA POMPEI D’AFRICA AI CONFINI DEL GRANDE DESERTO
Pietro Marangoni
30 dicembre 2024
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