BOLZANO. «Quarant’anni di Pino. Non potevo mandare tutto alla malora». Sandro Vicentini ha la faccia stropicciata e triste. Le mani annerite dalle bucce. Dà una botta al braciere. Scuote le caldarroste con la ramina. Si alza una bava di fumo. Accenna un sorriso malinconico.

“Pino” era il Pino del chiosco «Pino&Lella», pronunciato a raffica, come un nome solo. Giuseppe “Pino” Vicentini e Graziella “Lella” Rossin erano i suoi genitori, mitici gestori del banco che portava il loro nome in viale Europa. Caldarroste d’autunno e d’inverno; cocomeri, ananas e meloni d’estate. Code fin sulla strada nelle serate afose di luglio, e code nelle domeniche nebbiose di novembre.

La bottega era chiusa dal 5 dicembre 2025. «Da quando Pino ha raggiunto Lella in cielo», dice Sandro. «Mia mamma ci aveva lasciati nel 2015, ma mio padre aveva tenuto duro. Questa era la sua casa. Poi, l’anno scorso, un brutto male se l’è portato via. Ha lavorato fino all’ultimo giorno...». La voce si crepa, il sorriso ora è una smorfia. «Io non me la sentivo di prendere in mano il chiosco. Avevo un altro lavoro. Ma poi...».

Ma poi ci ha ripensato. «Il mestiere l’ho imparato che ero alto così, andavo alle elementari. Guardavo mio padre e me lo mangiavo con gli occhi. Cura la carbonella, incidi la buccia, rimesta i marroni, scegli i migliori al mercato; controlla il calibro, non farti fregare da quelli umidi, da quelli col buco del verme. Che scuola è stata con Pino...». La voce si rompe ancora.

Sandro rigira le caldarroste nel grande focone in ghisa costruito da suo padre. Sotto brucia il fuoco, sopra le castagne rosolano lentamente. Riprende lo stesso rito che lo accompagna da quasi mezzo secolo, lui che di anni ne ha cinquantatré. L’altro giorno ha riaperto. Ha ripulito tutto, aiutato dalla cugina Antonella. «Il fine settimana viene su anche mia sorella Laura a dare una mano. Perché questo è un posto del cuore. Ci scorre nelle vene».

E da almeno tre generazioni. Tutto era partito subito dopo la Seconda guerra mondiale. Il nonno Antonio vendeva i cocomeri su un carretto al Villaggio Lancia e poi in via Resia. «Mio padre gli è cresciuto accanto. La piccola impresa familiare piano piano si è ingrandita. Nei primi anni Ottanta, Pino e mia madre hanno aperto il chiosco qui».

Trentadue metri quadrati. Sandro rigira i marroni. «Devono andare per almeno dodici minuti. Anche quattordici se sono grandi. Perché qui io cuocio solo marroni. Vedi, si sbucciano subito, non come le castagne, a cui resta attaccata la pellicina».

Il primo segreto - spiega - è la brace. «Non serve una fiamma violenta: annerisce la buccia, lasciando l’interno duro. Serve un calore regolare». Il secondo è il movimento. «Scuotere la padella non significa soltanto girare le castagne: serve a impedire che rimangano troppo a lungo nello stesso punto caldo». Il terzo è la cottura. «La buccia comincia ad aprirsi lungo il taglio, assume zone più scure e lascia intravedere la polpa. Il profumo cambia, diventa più dolce e tostato».

Il suo laboratorio è la strada. I suoi strumenti sono pochi: un braciere, una padella forata, un attizzatoio, una paletta e un coltello. Il risultato dipende da una serie di gesti precisi, ripetuti centinaia di volte, e dalla capacità di riconoscere quando una castagna è cotta senza bisogno di aprirla.

Intanto si forma una piccola coda. Mamme e bambini usciti dalle Pestalozzi e dalle Schweitzer, coppie che si godono l’ultimo caldo d’autunno. Si avvicina un signore e gli stringe la mano. «Bravo Sandro, dammene subito un cartoccio. Quanto mi mancavano le caldarroste! Vedere il chiosco chiuso era un colpo al cuore. Anche quest’estate, niente cocomeri. Mi prendeva una malinconia con quel caldo e niente di fresco da far scivolare in gola. È stata la Lella a insegnarmi a spruzzare il limone sulla fetta d’anguria. Lo faccio ancora oggi. Questa strada senza il “Pino&Lella” era così vuota». Certo, perché Lella aveva una personalità straripante e Pino la battuta pronta.

«Sono sincero», prosegue Sandro. «Si sono fatti avanti pakistani e qualche albanese per rilevare l’attività. Ma ci volevano mettere fiori, frutta secca, kebab. Ci ho pensato un po’ su. Mi sono detto: no. Farei un torto ai miei. E così ho mollato il lavoro da magazziniere e ripreso in mano il chiosco».

Il nome resta sempre quello. La filosofia pure. «I fornitori sono quelli dei miei. Come facevano loro, tengo prezzi adeguati. Non svendo. Non voglio rifilare al cliente un prodotto che non vale una cicca. La gente lo sa, paga quei due euro in più e apprezza». Riempie un cartoccio, lo porge a una signora. Poi torna al fuoco.