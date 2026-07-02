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Luca Fregona
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BOLZANO SUD

L’ultimo capotreno: ogni corsa era una sfida

Augusto Gatti, 88 anni, era in servizio sulla storica ferrovia del Renon: i turni, la disciplina, gli incidenti e un mestiere che richiedeva sangue freddo

Luca Fregona
2 luglio 2026
L’ultimo capotreno: ogni corsa era una sfida
L’ultimo capotreno: ogni corsa era una sfida
Bolzano SUD

Il panettiere di via Zara: nato in America, Kaiserjäger, prigioniero in Russia. Italiano

Figlio di minatori trentini emigrati in Colorado, Gustavo Menapace è arrivato bambino in Val di Non. I diari delle Grande Guerra, soldato in trincea

Luca Fregona
9 marzo 2026
Il panettiere di via Zara: nato in America, Kaiserjäger, prigioniero in Russia. Italiano
Il panettiere di via Zara: nato in America, Kaiserjäger, prigioniero in Russia. Italiano
Il lutto

Addio al Maestro Armellini, colonna sonora di Bolzano

Fisarmonicista, nel dopoguerra accompagnò con la sua orchestra la rinascita di una città che tornava a vivere, ballare e sperare. Anche il grande pianista Benedetti Michelangeli per rilassarsi andava ad ascoltarlo al “Torchio”. E Nils Liedholm lo “convocava” in albergo

Luca Fregona
26 gennaio 2026
Addio al Maestro Armellini, colonna sonora di Bolzano
Addio al Maestro Armellini, colonna sonora di Bolzano
La storia

La collina dei ricordi, il giardino dove riposano le statue salvate

In cimitero. Figure provenienti da tombe rimosse, recuperate, ripulite e collocate tra erba e fiori
Luca Fregona
6 luglio 2025
La collina dei ricordi, il giardino dove riposano le statue salvate
La collina dei ricordi, il giardino dove riposano le statue salvate
Mi ritorni in mente

Luglio 1979: Jägermeister Italia vola in Germania

Günther Mast, alias Mister Jägermeister, ultimo erede della dinastia di uno dei più celebri amari del mondo, invita tutta – dicasi tutta – la filiale italiana nella sua dimora castello a Wolfenbüttel, in Bassa Sassonia

Luca Fregona
1 luglio 2025
Luglio 1979: Jägermeister Italia vola in Germania
Luglio 1979: Jägermeister Italia vola in Germania
Mi ritorni in mente

Giugno 1954: il capoforno delle Acciaierie ucciso da una lastra

Gli 80 anni dell'Alto Adige: 1945 - 2025. Ogni giorno una notizia dal nostro archivio

Luca Fregona
23 giugno 2025
Giugno 1954: il capoforno delle Acciaierie ucciso da una lastra
Giugno 1954: il capoforno delle Acciaierie ucciso da una lastra
Mi ritorni in mente

28 maggio 1954. Torna a Bolzano il Circo Togni dopo la tragedia del “Bagonghi

Il celebre e coraggioso clown, che ispirò a Gianni Brera il soprannome "Bonimba" per il calciatore Roberto Boninsegna, era morto a Bolzano nel tentativo di spegnere l'incendio che stava distruggendo il tendone

Luca Fregona
27 maggio 2025
28 maggio 1954. Torna a Bolzano il Circo Togni dopo la tragedia del “Bagonghi
28 maggio 1954. Torna a Bolzano il Circo Togni dopo la tragedia del “Bagonghi
Mi ritorni in mente

6 maggio 1976. Il terremoto del Friuli e Bolzano “accampata” nelle auto in strada

Le scosse, fortissime, si avvertirono anche in Alto Adige. Gli 80 anni dell'Alto Adige: 1945 - 2025. Ogni giorno una notizia dal nostro archivio

Luca Fregona
10 maggio 2025
6 maggio 1976. Il terremoto del Friuli e Bolzano “accampata” nelle auto in strada
6 maggio 1976. Il terremoto del Friuli e Bolzano “accampata” nelle auto in strada
Mi ritorni in mente

Quando Gustav Thöni si schierò contro il divorzio

Maggio 1974, l'Alto Adige viene tappezzato da manifesti del campione che invita a votare contro il divorzio al referendum

Luca Fregona
8 maggio 2025
Quando Gustav Thöni si schierò contro il divorzio
Quando Gustav Thöni si schierò contro il divorzio
Mi ritorni in mente

22 aprile 1968. Esplosione in Duomo, così inizia a Bolzano il '68

Gli 80 anni dell'Alto Adige: 1945 - 2025. Ogni giorno una notizia dal nostro archivio

Luca Fregona
22 aprile 2025
22 aprile 1968. Esplosione in Duomo, così inizia a Bolzano il '68
22 aprile 1968. Esplosione in Duomo, così inizia a Bolzano il '68