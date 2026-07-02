L’ultimo capotreno: ogni corsa era una sfida

Fisarmonicista, nel dopoguerra accompagnò con la sua orchestra la rinascita di una città che tornava a vivere, ballare e sperare. Anche il grande pianista Benedetti Michelangeli per rilassarsi andava ad ascoltarlo al “Torchio”. E Nils Liedholm lo “convocava” in albergo
Günther Mast, alias Mister Jägermeister, ultimo erede della dinastia di uno dei più celebri amari del mondo, invita tutta – dicasi tutta – la filiale italiana nella sua dimora castello a Wolfenbüttel, in Bassa Sassonia
Il celebre e coraggioso clown, che ispirò a Gianni Brera il soprannome "Bonimba" per il calciatore Roberto Boninsegna, era morto a Bolzano nel tentativo di spegnere l'incendio che stava distruggendo il tendone