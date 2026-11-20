BOLZANO. È scontro tra la senatrice della SVP Julia Unterberger e il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini sulle nuove norme che regolano l’utilizzo degli autovelox. Al centro della polemica le restrizioni introdotte per i dispositivi di controllo della velocità, che secondo la parlamentare stanno creando problemi soprattutto nei piccoli centri abitati dell’Alto Adige, attraversati da strade statali e provinciali.

«È deludente la risposta del ministro Salvini alla mia interrogazione», afferma Unterberger, contestando il riferimento alla diminuzione delle vittime della strada negli ultimi due anni. La senatrice ricorda che nel 2025 gli incidenti stradali in Italia sono aumentati del 2,2% e che il 72,9% dei sinistri con lesioni si è verificato nei centri abitati.

La questione riguarda anche le colonnine arancioni, i cosiddetti speed check, utilizzati per anni in numerosi comuni altoatesini come deterrente, soprattutto vicino a scuole, asili e ospedali. Le nuove disposizioni hanno portato alla rimozione di molti apparecchi e limitato l’autonomia delle amministrazioni comunali. Secondo quanto riferito dalla senatrice, soltanto il 70% dei dispositivi in Alto Adige è stato nuovamente autorizzato.

«Come denunciano i sindaci del nostro territorio, dopo la sospensione di questi strumenti la velocità nei centri abitati è aumentata. Durante la notte si verificano persino corse clandestine», sostiene Unterberger. La parlamentare chiede quindi di accelerare le procedure di omologazione e consentire l’installazione di apparecchi fissi anche sulle strade con limiti inferiori ai 50 chilometri orari.

La risposta di Salvini, che ha suggerito di ricorrere ai controlli attraverso pattuglie di polizia, non convince la senatrice, secondo cui manca il personale necessario. «Il ministro sembra preoccuparsi maggiormente di evitare che gli automobilisti debbano pagare multe troppo elevate», conclude Unterberger, richiamando le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità sui limiti di 30 chilometri orari nelle aree condivise da automobilisti, pedoni e ciclisti.